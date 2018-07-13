Пятница, 13 Июля 2018 12:23

АрмИнфо. В Армии обороны НКР проходят трехдневные командирские сборы по радиоэлектронной борьбе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, сборы позволят их участникам повысить уровень боевой и профессиональной подготовки, теоретические знания и практические навыки, а также прояснить текущие проблемы взаимодействия.

В ходе сборов особое внимание будет уделено созданию радиопомех во время различных видов борьбы, повышению эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими объектами противника.