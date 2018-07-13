Пятница, 13 Июля 2018 12:20

АрмИнфо. Вопросы безопасности и ситуация на передовой были обсуждены в ходе встречи в Степанакерте секретаря Совбеза Армении Армена Григораня и министра обороны Арцаха Левона Мнацаканяна.

Как написал на своей страничке в Facebook Григорян, в ходе встречи были обсуждены вопросы комплектации ВС Арцаха новыми вооружениями и модернизации военных инфраструктур республики.