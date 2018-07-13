"Была встреча, контакт, по сути, первый контакт по этой теме, и ожидать результатов от первой встречи неправильно. Оно было ценным в плане того, что имело место общение, знакомство. То же самое могу сказать о своих встречах. В целом были достигнуты определенные, договоренности, приглашения, готовность приехать в Армению, в частности, на саммит Франкофонии. Так что можно считать, что это был визит для установления личных контактов. В этом плане, можно считать, что цель достигнута", - сказал Пашинян журналистам в аэропорту Брюсселя.

Говоря в целом о карабахском урегулировании, он заметил, что если одна из сторон готовится не к мирному урегулированию, а постоянно

демонстрирует агрессию, соответственно нет атмосферы для диалога, и мировое сообщество должно это зафиксировать. "Армения также должна констатировать эту ситуацию и быть готовой к любому развитию событий", - сказал он.

Премьер также проинформировал, что вопрос встречи с президентом Азербайджана не поднимался.