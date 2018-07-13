Пятница, 13 Июля 2018 12:09

АрмИнфо. В аппарат президента Армении представлены кандидатуры пяти претендентов на должность членов Конституционного Суда.

Согласно сообщению пресс-службы аппарата президента РА, все пять претендентов представлены на рассмотрение временной парламентской рабочей группы, после чего, согласно графику, с ними состоялись индивидуальные беседы членов рабочей группы и Конституционного суда. После бесед, согласно установленному порядку, рабочая группа в закрытом конверте представила свое мнение по каждому из претендентов. Указанные мнения представлены президенту РА, который после обобщения представит кандидатов на утверждение Национальным Собранием РА.

С учетом того факта, что не все претенденты согласились на оглашение своих имен, аппарат президента РА воздерживается от публикации их имен.

Ранее парламент страны дважды отвергал кандидатуры судей КС, предложенные Общим собранием судей. Депутатов, в частности, не устроила сама процедура выдвижения претендентов. Так, 4 мая НС РА отклонил кандидатуру советника президента Арцаха Эмиля Бабаяна, а 13 июня аналогичная участь постигла судью Палаты по уголовным делам Кассационного суда РА Елизавету Даниелян. Согласно Конституции Армении, судей Конституционного суда избирает Национальное Собрание как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов сроком на двенадцать лет. КС состоит из девяти судей, трое из которых избираются по предложению президента Республики, трое - правительства и трое - по предложению Общего собрания судей. Судьи КС пребывают в должности до исполнения 70 лет.