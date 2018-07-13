Пятница, 13 Июля 2018 12:07

АрмИнфо. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра республики. Об этом рассказал журналистам сам Пашинян в аэропорту Брюсселя.

По его словам, когда армянская делегация сидела в зале, мимо быстро прошел глава МИД Турции. "Однако, он вернулся, и подошел с начала к министру иностранных дел Зограбу Мнацаканяну, с кем он знаком по совместной работе в Совете Европы, а затем познакомился со мной и поздравил меня с избранием на пост. Чавушоглу также отметил, что они следят за процессами в Армении. Других контактов и общения не было", - проинформировал он.

Отметим, что если до 2014 года Армения и Турция не имея дипломатических отношений все же обменивались поздравительными посланиями по случаю национальных праздников и важных мероприятий, то уже с июня 2014 года и эта практика прекратилась.