Пятница, 13 Июля 2018 11:04

АрмИнфо. Грузия экстрадировала в Армению, находящегося в розыске Петра Цыганкова, обвиняемого в вооруженном нападении на Конверс Банк.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, Цыганков был обнаружен на территории Грузии 17 декабря 2017 года благодаря тесному взаимодействию МВД Грузии и армянской полиции.

Напомним, что Петр Цыганков с группой лиц организовал разбойное нападение. 9 октября 2017 года в 11:05 мужчина под предлогом совершения сделки зашел в филиал Конверс Банка на улице Саят-Новы и, угрожая управляющему, потребовал деньги. Получив сумму, равноценную $200 тыс., он покинул банк. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам статьи о разбойном нападении. В результате оперативно-розыскных работ были выяснены личности совершивших преступление лиц и приняты меры для установления их местонахождения. Благодаря оперативно-розыскной работе сотрудников Полиции и Службы национальной безопасности Армении в ночь на 14 октября были обнаружены и задержаны остальные соучастники преступления. Процедурой выдачи Петра Цыганкова завершается судебное производство данного уголовного дела.