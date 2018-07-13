Пятница, 13 Июля 2018 11:01

АрмИнфо. Список недвижимых памятников истории и культуры Армении пополнился семью объектами. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра культуры РА Тигран Галстян.

Согласно записи, накануне экспертная комиссия единогласно проголосовала за включение в список таких объектов, как старое здание аэропорта "Звартноц", кинотеатр "Россия" ("Айрарат"), летний зал кинотеатра "Москва", стадион "Раздан", станция Ереванского метрополитена "Площадь Республики", станция метро Ереванского метрополитена "Еритасардакан" и Центр искусств "Гафесджян" ("Каскад").

Отметим, что решение комиссии означает включение данных объектов в перечень исторических и культурных ценностей. Решением этой задачи должно заниматься Агентство по охране культурных ценностей. Между тем, в реальной жизни общественность Армении наблюдала совершенно иную картину. Еще в апреле 2013 года концессионер "Звартноца" - компания "Армения- Международные аэропорты" обратилась в мэрию Еревана для получения разрешения на снос старого здания аэропорта. В компании ссылаются на оценки экспертов, согласно которым здание считается физически изношенным, и его реконструкция потребует инвестиций в размере $15-20 млн. Однако в результате волны общественного негодования реализовать данный проект полностью пока не удалось. Да и как будет обеспечиваться защита кинотеатра "Россия" также пока неясно, если учесть, что площади кинотеатра превратились в ярмарку, а на его территории построен супермаркет "Россия мол". До сих пор остается неясной судьба летнего зала кинотеатра "Москва", на который "положила глаз" Армянская Апостольская Церковь, вознамерившаяся снести зал и построить на его месте часовню. Оставляют желать лучшего и состояние станций Ереванского метрополитена. Исключение составляет лишь Центр искусств "Гафесджян", который реально вкладывается в "Каскад", ставший одной из достопримечательностей армянской столицы.