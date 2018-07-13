Пятница, 13 Июля 2018 10:56

АрмИнфо. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 доставил в Сирию гуманитарный груз весом более 30 тонн. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей со ссылкой на пресс-службу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным Центра транспортный самолет МЧС РФ Ил-76, вылетевший накануне с аэропорта "Звартноц" в Армении приземлился на сирийском аэродроме "Хмеймим". На борту авиасудна более 30 тонн гуманитарной помощи, которая была подготовлена армяно-российским центром гуманитарного реагирования. В составе гуманитарного груза гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости. В ближайшее время гуманитарная помощь будет доставлена мирным жителям Сирии, которые находятся в труднодоступных районах САР.

В общей сложности из Армении на аэродром "Хмеймим" самолетами МЧС РФ будет доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи для жителей Сирии.