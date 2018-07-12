Четверг, 12 Июля 2018 22:15

АрмИнфо. В рамках визита в Брюссель премьер-министр РА Никол Пашинян провел ряд двусторонних встреч. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Правительства Армении Арсен Харатян.

В частности, как отметил Харатян, глава армянского кабмина провел встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, премьер- министром Канады Джастином Трюдо, президентом Литвы Далей Грибаускайте.