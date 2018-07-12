Четверг, 12 Июля 2018 20:37

АрмИнфо. Армения вновь подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом 12 июля, выступая в Брюсселе на встрече руководителей стран, способствующих миротворческой миссии НАТО "Решительное содействие" в Афганистане, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РА, любая попытка разрешить этот конфликт военными средствами должна

рассматриваться как посягательство на демократию, права человека и мир. Недавние случаи нарушений режима прекращения огня на границе с Арменией и на линии противостояния с Нагорным Карабахом ставят под серьезное сомнение приверженность Баку мирному процессу. "Мы вновь подтверждаем важность достигнутых ранее договоренностей, в частности тех, которые были достигнуты в ходе встреч в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве с целью формирования благоприятных условий для установления мира и укрепления мер доверия", - отметил глава армянского правительства.