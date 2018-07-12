Четверг, 12 Июля 2018 20:16

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 12 июля принял научного руководителя Лаборатории ядерных реакций имени Флерова при Объединенном институте ядерных исследований в Дубне (Российская Федерация), академика Российской Академии наук, иностранного члена Национальной Академии наук Армении Юрия Оганесяна.

Согласно сообщению пресс-службы президента РА, Армен Саркисян Саркисян напомнил, что 11 июля подписал указ о присвоении Юрию Оганесяну гражданства Республики Армения. Поздравив в этой связи

известного ученого, Саркисян очень высоко оценил его вклад в дело развития ядерной физики, отметив, что научными заслугами и достижениями Юрия Оганесяна гордится вся страна и весь народ.

Собеседники обсудили ход реализации программы производства радиоизотопов и создания центра диагностики.

Саркисян приветствовал готовность знаменитого ученого содействовать развитию науки в Армении, а также внести свой вклад в дело образования и прогресса молодых ученых.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах развития науки в Армении.

Напомним, что Юрий Оганесян - известный советский и российский ученый, специалист в области экспериментальной ядерной физики, академик Российской академии наук, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне. В честь Оганесяна назван химический элемент <Оганесон> в таблице Менделеева.

Отметим, что еще в 1998 году в ответ на предложение правительства дубнинские ученые Алексей Сисакян (ныне покойный прежний директор ОИЯИ, академик РАН - Ред.) и Юрий Оганесян согласились провести работу по оценке потенциала Ереванского физического института. Тогда на призыв Юрия Оганесяна откликнулись руководители крупнейших научных лабораторий мира из Германии, Франции, США, Великобритании, России и других стран. Была создана комиссия из 9 ведущих ученых мира, которые после проведения оценки предложили правительству Армении, наряду с прямым назначением физического института, использовать его возможности и инфраструктуру и для иных целей. Так родилась идея создания на базе основанного еще в 1944 году ЕрФИ Центра превосходства в сфере онкологии, часть средств от работы которого предусматривалось направлять на продолжение фундаментальных исследований. "Не многие знают, что инициатором создания Центра превосходства выступил именно Институт Дубны, что является конкретным примером трансформации фундаментальной науки в прикладную", - в беседе с корреспондентом АрмИнфо ранее заметил старший научный сотрудник ОИЯИ Грач Торосян. Ученый, высказав удивление тем обстоятельством, что создание центра превратилось в объект незавершенного строительства. "А ведь на основе этого сотрудничества можно было бы сформировать мощный научный кластер, объединяющий Мецаморскую АЭС, ОИЯИ, Институт "Арматом", Институт физики, другие заинтересованные организации ", - констатировал Грач Торосян.

Отметим, что свое крайнее удивление <недостроем> Центра превосходства выразил недавно и премьер-министр Армении, который поручил найти возможности завершить столь важный для Армении проект, который уже реализован на 80% за счет спонсорских средств и который предыдущее правительство посчитало неэффективным. По всей видимости, приезд Юрия Оганесяна в Армению и ставил цель найти пути реанимации и перезапуска программы, от которой стали открещиваться прежние власти.

Объединенный институт ядерных исследований в Дубне осуществляет в Армении ряд программ, направленных на дальнейшее развитие научного потенциала в области ядерной физики. Институт, одним из учредителей которого совместно с другими 18 государствами (Беларусь, Болгария, Чехия, Вьетнам и др.) является Республика Армения, намерен реализовать ряд, так называемых, коллаборационных, программы. Речь идет о создании пула научных групп и лабораторий, которые совместными усилиями, обмениваясь знаниями и опытом, обучая при этом молодых ученых, будут ставить перед собой конкретные цели в области фундаментальных ядерных исследований. Речь идет в том числе и об активном использовании учеными из разных стран мира нового, современного электронного ускорителя при Институте синхротронных исследований <Кендл>, который по своим параметрам незаменим для некоторого рода исследований.