Четверг, 12 Июля 2018 20:13

АрмИнфо. В результате представленных активистами жалоб против компании Lydian Armenia в <Офис советника защитника по обеспечению соответствия>, премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе визита в Вайоцдзорскую область был ознакомлен с заключением о том, что в Амулсарской программе должным образом не оценено влияние эксплуатации месторождения на туристический бренд Джермук, и что Международная Финансовая Корпорация (IFC) отказалась от финансирования проекта из-за выявленных Офисом экологических проблем. <Это утверждение не соответствует действительности>, - отмечено в официальном сообщении компании Lydian Armenia.

<IFC никогда не объявлял о выходе с Амулсарского проекта из-за экологических проблем. Более того, IFC в своем заявлении отмечает, что оценка влияния Амулсарского проекта на окружающую среду соответствует лучшему международному опыту, подчеркивая, что внедрение новых стандартов в горнодобывающую промышленность Армении является достижением>, - отмечено в источнике со ссылкой на заявление IFC. Вместе с тем, выход из состава акционеров Амулсарского проекта Международная Финансовая Корпорация обуславливает тем, что компания Lydian Armenia успешно осуществляет привлечение средств для развития месторождения из частных источников: <Мы уверенны, что реализация Амулсарской программы имеет потенциал, содействующий экономическому развитию страны>.

Более того, на запрос АрмИнфо в Центральный офис IFC по поводу причин выхода корпорации из числа акционеров Lydian Int., в пресс-службе сообщили: <С 2007 года IFC оказывает поддержку Lydian и Амулсарскому золотодобывающему проекту в рамках стратегии поддержки развития горнодобывающего сектора в Армении. Учитывая успех Lydian в полном финансировании проекта, в мае 2017 года IFC отказалась от своих инвестиций в компанию, так как мы стремимся использовать наш капитал там, где он больше всего необходим для устойчивого экономического развития>.

Согласно сообщению компании, премьеру намеренно не сообщили о том, что в результате проведенных Офисом исследований была опровергнута большая часть озвученных протестующими активистами утверждений, в частности, касающихся загрязнении вод Севана, Воротана и Джермука и др. В докладе Офиса отмечено, что все эти вопросы надлежащим образом были оценены, более того, предусмотрены меры в соответствии со стандартами IFC. <Главе правительства следует сообщить, что должным образом была проведена оценка влияния программы на поверхностные и подземные воды и спроектированы мероприятия согласно критериям IFC. Следовательно, утверждения о загрязнении вод - неуместны>, - говорится в заявлении компании.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.