Четверг, 12 Июля 2018 18:45

АрмИнфо. В ближайшее время пройдут первые консультации между главами МИД Армении и Азербайджана. Об этом 12 июля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос относительно расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, она напомнила, что в 2016 году президенты Армении Азербайджана и обсуждали шаги, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. "С этой целью они условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта. Эта тема обсуждалась в ходе последующих контактов сторон, включая встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове в начале текущего года, и было достигнуто принципиальное понимание по количеству дополнительных наблюдателей, местам их дислокации, а также ряду других связанных вопросов. Однако окончательного решения по ним пока нет", - отметила Захарова.

Он констатировала, что сейчас в Армении новое руководство, которое через пару месяцев уже отбросит приставку "новое". И добавила, что в ближайшее время пройдут первые консультации министров. "Затем, как мы надеемся, состоятся ещё встречи, на которых у сторон будет возможность рассмотреть широкий круг вопросов нагорно-карабахского урегулирования, включая тему наблюдателей", - резюмировала она.

Отметим, что накануне состоялась первая - ознакомительная встреча глав МИД РА и АР в Брюсселе.