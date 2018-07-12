Четверг, 12 Июля 2018 18:41

АрмИнфо.Beeline Startup Incubator представил армянским стартапам список бизнес-ангеловBeeline Startup Incubator провел встречу- обсуждение, представив армянским стартапам список действующих в Армении бизнес- ангелов.

Как сообщает пресс-служба компании, эта сеть представляет собой союз инвесторов и предприятий, которые не только предоставляют финансирование и необходимые ресурсы, но и служат хорошим примером для стартапов.

Согласно источнику, в обсуждениях приняли участие основатель сети бизнес-ангелов в Армении Григор Оганесян, соучредитель Стартап академии Армении Амбарцум Кагкецян и руководитель Sprint Crowdfunders' Fund Карен Варданян, которые представили возможности и преимущества инвестиций бизнес-ангелов, и каким образом можно обратиться к ним за помощью.

<Сотрудничество с бизнес-ангелами - очень распространенный и успешный метод работы в мире, и мы хотим обеспечить армянским старатапам доступ к лучшему международному опыту. Надеюсь, полученные сегодня знания участники стартап-инкубатора смогут в дальнейшем использовать для достижения успехов своих стартапов>, - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

и всех заинтересованных сторон>, - отмечено в сообщении.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".