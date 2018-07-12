Четверг, 12 Июля 2018 18:23

АрмИнфо. Посол Армении в Румынии Сергей Минасян встретился с новоназначенным послом Черногории Гораном Полоксичем.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны затронули ряд вопросов, касающихся двусторонних и многосторонних отношений, в частности, в политической и экономической сферах.

Собеседники также отметили важность участия высокопоставленной делегации Черногории на саммите Франкофонии осенью в Ереване.

Посол Минасян представил политические процессы в Армении, подходы и приоритеты нового правительства в политическом и экономическом планах. Особое внимание было уделено основным направлениям внешней политики Армении.

Послы договорились поддерживать регулярные контакты для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.