Четверг, 12 Июля 2018 18:16

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июля в штаб-квартире НАТО встретился с председателем Евросовета Дональдом Туском.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи Пашинян заявил, что целью армянского кабмина является укрепление победы демократии, обеспечение верховенства закона, независимости судебной системы. На этом пути, как указал премьер, Армения придает важность содействию ЕС и готова на тесное сотрудничество с европейскими партнерами.

Дональд Туск, в свою очередь, подчеркнул важность расширения рамок сотрудничества между РА и ЕС. "Я всегда был другом Армении. И то, что произошло в РА, было уникально, и очень по-европейски", - заявил он, добавив, что армянская сторона может рассчитывать на содействие ЕС на пути воплощения в жизнь намеченных реформ.

Коснувшись карабахского конфликта, Пашинян подчеркнул, что Армения остаётся верной процессу мирного урегулирования проблемы под эгидой МГ ОБСЕ. По его словам, попытка решить конфликт военным путем будет посягательством против региональной безопасности, демократии и прав человека.