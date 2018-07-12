Четверг, 12 Июля 2018 18:14

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) распространили заявление по итогам ознакомительной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, которая состоялась 11 июля в Брюсселе.

Напомним, что на встрече присутствовал и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. "Это была первая встреча на высоком уровне между сторонами после выборов в Армении и Азербайджане. Министры обменялись мнениями относительно ситуации на передовой и обсудили следующие шаги и параметры для повторной встречи по проведению предметных переговоров. Стороны рассмотрели несколько вопросов для будущих совещаний, включая возможные меры по укреплению доверия", - говорится в сообщении сопредседателей, опубликованном на сайте в ОБСЕ.

Вместе с тем, в ОБСЕ отмечают, что сопредседатели подчеркнули важность снижения напряженности и воздержания от подстрекательской риторики. "Сопредседатели также подтвердили свою готовность помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения или угрозы силой, территориальной целостности и права народов на самоопределение. Министры договорились вновь встретиться в ближайшем будущем под эгидой сопредседателей", - отмечается в сообщении ОБСЕ.