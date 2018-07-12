Четверг, 12 Июля 2018 17:01

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Брюсселе, 12-го июля встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, стороны обсудили перспективы развития отношений РА-ЕС в контексте демократических преобразований в Республике Армения.

По словам Юнкера, в ЕС воодушевлены мирным и демократическим характером последних событий в Армении. Он выразил готовность к продолжительному содействию демократическим процессам в РА.

Премьер Армении выразил благодарность за содействие, оказанное РА в течение последних лет. Он заверил, что впредь институциональное, финансовое и консультативное содействие ЕС будет использовано более адресно. При этом Пашинян подчеркнул, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов нового кабмина Армении.