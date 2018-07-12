Четверг, 12 Июля 2018 16:58

АрмИнфо. Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Армен Ашотян 12 июля принял члена Бундестага Германии Николаса Лёбеля и вице-консула ФРГ в РА Клауса Вендельбергера.

Как сообщает пресс-служба парламента, Ашотян обратился к вопросам активизации взаимодействия между парламентами двух стран, подчеркнув важность реализации совместных работ на уровне межпарламентских групп дружбы и ассамблей. В этом контексте Ашотян выразил надежду на качественно новое, более конструктивное сотрудничество с парламентской группой Бундестага Германия - Южный Кавказ.

Стороны обратились также к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС. Председатель комиссии подчеркнул необходимость ратификации документа в национальных парламентах государств-членов ЕС в сжатые сроки, выразив надежду на скорейшую ратификацию также парламентом Германии. Ашотян подчеркнул роль парламентского контроля в связи с применением Соглашения и особо выделил в этом русле изучение немецкого опыта.

В ходе беседы затронуты последние процессы в Армении, реформы избирательного законодательства. Ашотян отметил, что в процессе реформ Избирательного кодекса (ИК) все политические силы видят становление избирательных реформ на базе широкого политического консенсуса, вовлеченности общества и исключительно международных стандартов, в частности предложений Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.

Председатель комиссии обратился также к заключенному между немецкой компанией Rheinmetall и Министерством обороны Азербайджана меморандуму и призвал германского коллегу тщательно изучить этот вопрос.

Армен Ашотян отметил, что все действующие в политическом поле Армении силы, независимо от различий в подходах к политическим вопросам, едины на региональном и внешнеполитическом фронте, определяя в качестве приоритета государственный интерес.