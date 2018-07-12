Четверг, 12 Июля 2018 16:55

АрмИнфо. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12-го июля состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. На встрече стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием и углублением армяно-латвийских отношений.

Как передает пресс-служба Кабмина, собеседники коснулись также перспектив расширения взаимодействия в сфере экономики двух стран.

Никол Пашинян выразил надежду на то, что происходящие в Армении демократические изменения окажут содействие установлению мира и стабильности в регионе. Он подчеркнул, что Армения остается приверженной переговорному процессу мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ.

Раймондс Вейонис, в свою очередь, заявил, что в Латвии следили за внутриполитическими процессами в Армении и высоко оценили их мирный и демократический характер.

Как указал глава армянского правительства, шаги, предпринимаемые нынешним кабмином, направлены на укрепление основ демократии, продвижению интересов прав и свобод человека и гражданина, и становлению независимой судебной системы. По его словам, власть намерена провести свободные, справедливые и прозрачные выборы. Собеседники придали важность укреплению сотрудничества РА-ЕС, в частности в контексте соглашения между Арменией и Евросоюзом. Пашинян поблагодарил латвийскую сторону за ратификацию данного соглашения в числе первых.