Четверг, 12 Июля 2018 14:48

АрмИнфо. Процессы в Армении, имевшие место весной текущего года, были позитивно восприняты во Франции. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Он напомнил, что во французской прессе нашли место позитивные отклики о ситуации в Армении. "Это было обусловлено тем, что все процессы прошли в мирной атмосфере. Более того, ни разу за этот период ни один француз не оказался в удручающем положении. Это были процессы, на которые не оказывалось воздействия извне. Кроме того, ситуация разрешилась в рамках закона и Конституции страны", - отметил дипломат.

При этом он констатировал, что постреволюционная ситуация в Армении такова, что народ привержен требовать выполнения всех обещаний. По его словам, эта новая реальность в Армении, новые позитивные тенденции.

Коснувшись встречи Пашинян-Макрон в Брюсселе, Лакот заметил, что встреча прошла в теплой атмосфере, так как она была первой и проходила в преддверии двух важных событий, запланированных на осень текущего года - это саммит Франкофонии в Ереване и государственный визит президента Франции в Армению. Лакот также подчеркнул, что встреча Пашинян-Макрон в очередной раз дала возможность продемонстрировать, что Франция всегда будет поддерживать Армению как в рамках ЕС, так и в формате Минской группы ОБСЕ. "Изменения, произошедшие в Армении, придают новую динамику нашим двусторонним отношениям. Во Франции с большим вниманием следят за процессами в Армении. Мы видим приверженность властей страны борьбе с такими явлениями как коррупция, монополии и иные отрицательные проявлениям. И это является четким посылом со стороны Армении своим партнерам, особенно экономическим. Создание равных и благоприятных условий для всех участников рынка, предоставление гарантий, обеспечение соблюдения прав человека являются позитивным сигналом для потенциальных инвесторов. То, свидетелями чего мы являемся в эти дни в Армении - я имею ввиду борьба с коррупцией - положительно оценивается во Франции. Весна была достаточно интересная и исключительная, и полагаю, что нас ожидает не менее интересная осень, поскольку Армения будет принимать у себя саммит Франкофнии, в котором примут участи лидеры 84 стран", - отметил посол, и в этом контексте он выразил убеждение, что саммит МОФ будет чувствовать себя в Армении как дома, более того, весенние процессы также окажут позитивное воздействие на ход саммита.

По его словам, это обусловлено тем, что все хотят приехать в Армению и воочию познакомиться со страной, где произошли такие процессы. Лакот отметил, что увеличилось количество заявок на посещение Армении, в том числе и инвесторов. "Мы с нетерпением ожидаем государственного визита Макрона в Ереван, который можно воспринимать, как визит в новую Армению и встречу с новыми властями страны. Повестка визита еще до конца не доработана, но полагаем, что львиная доля будет посвящена таким направлениям как культура, образование, молодежь", - сказал посол.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что нужно "заразить" армяно-французские отношения той положительной энергетикой, которая сегодня есть в Армении.

Коснувшись экономического форума в рамках саммита Франкофонии дипломат приветствовал данную инициативу. При этом Лакот выразил убеждение, что экономический форум откроет исключительные возможности и для армянских бизнесменов. Дипломат также считает, что гости МОФ будут приятно удивлены уровнем развития сферы ИТ в Армении. Он также сообщил, что осенью текущего года в Париже будет открыт французский ТУМО.