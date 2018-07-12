Четверг, 12 Июля 2018 14:39

АрмИнфо. Досрочные выборы мэра Еревана состоятся 16 июля в 11:00. Такое решение было принято на внеочередном заседании столичного Совета старейшин.

Фракции Республиканской партии и "Елк" пока не определились со своими намерениями. Как сообщили корреспонденту АрмИнфо представители этих сил в Совете старейшин, они пока не обсуждали, будут ли выдвигать кандидатов на пост мэра или нет, а если будут, кто будет им.

По информации АрмИнфо РПА определит свою позицию по выборам мэра Еревана во время заседания Исполнительного органа партии. А фракция "Елк" должна на сей счет проконсультироваться с лидером одноименной партии, премьер-министром Николом Пашиняном по его возвращению из Брюсселя.

В этом плане определилась лишь фракция "Еркир цирани", которая намерена выдвинуть на должность мэра Еревана ее главу Заруи Постанджян. Отметим, что мэр Еревана Тарон Маркарян на днях подал в отставку, не объяснив причины своего решения.