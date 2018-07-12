Четверг, 12 Июля 2018 14:35

АрмИнфо. Фотограф двух последних президентов Армении Давид Акопян — автор знаменитой черно-белой фотографии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прилетел в Астану и удивился, что его узнают на улицах. Об этом пишет Sputnik Казахстан.



Знаменитая черно-белая фотография президента Казахстана Нурсултана Назарбаева рук Акопяна "взорвала" соцсети осенью прошлого года. Армянину удалось "поймать" взгляд казахстанского лидера на саммите в Сочи – черно-белая композиция напомнила некоторым сериал "Карточный домик".



"Я приехал в столицу на фотофестиваль. В последний раз в Астане был три месяца назад. В такси, в торговых центрах, когда общаюсь с людьми, спрашивают, чем я занимаюсь. Когда я говорю про то самое фото, все сразу вспоминают кадр. По-моему, все казахи видели это фото. Было такое, что меня на улице узнавали. В мечети и в музее узнали. Приятно", — рассказал Акопян Sputnik.

Акопян отметил, что вряд ли сможет в точности повторить свой прошлогодний кадр.

"Постараюсь снять еще круче. Но думаю, что не получится. Потому что у каждого фотографа такое получается лишь раз", — сказал он.

На вопрос, поступали ли Акопяну предложения поработать в Казахстане, он ответил, что хорошо чувствует себя в столице как гость.