Четверг, 12 Июля 2018 13:58

АрмИнфо. Бизнесмены мирового уровня из Диаспоры инициировали создание группы инвесторов, которая заявила о старте проекта "Построй Армению" ("Build Armenia").

Как говорится в заявлении группы инвесторов, цель проекта обеспечить приток широкомасштабных инвестиций в Армению с тем, чтобы стимулировать репатриацию. Вместе с тем, планируется создать социально-экономическую благоприятную среду, которая благодаря формированию соответствующих инфраструктур будет способна принять поток репатриантов.

В призыве группы инвесторов, в частности, отмечается, что с учетом миграционных потоков армян из Ближнего Востока, перед Республикой Армения стоит задача консолидировать армянский потенциал, нести ответственность за сохранение самобытности каждого армянина, обеспечить его благосостояние, безопасность и развитие. Вместе с тем, отмечается, что продолжающаяся ассимиляция армян Диаспоры грозит национальной идентичности.

Как считают авторы документа, в условиях отсутствия долгосрочного и скоординированного видения развития, армянский народ продолжает жить и творить в различных уголках мира, не используя свой единый потенциал. Помимо этого, с первого дня провозглашения независимости РА, республика находится в блокаде турецко-азербайджанского тандема, неся на себе последствия милитаристской и ксенофобской риторики указанных стран.

Начиная с 1991 года, как отмечают авторы призыва, из Армении наблюдается неуправляемый отток человеческого капитала, который ставит под угрозу национальную безопасность страны. В Диаспоре же сформировался финансовый капитал, который не служит реализации широкомасштабных программ из-за отсутствия консолидированности.

"В РА сформировалась соответствующая среда для того, чтобы принять поток репатриантов, а в Диаспоре назрела необходимость воплотить давнюю идею превратить Армению в центр осуществления всеармянских проектов", - говорится в документе. В связи с этим, как считает инициативная группа, Армения в социально-экономическом плане должна быть готова принять соотечественников.

"Мы, нижеподписавшиеся, стартом проекта "Построй Армению" выступаем с беспрецедентной с точки зрения финансов и географических масштабов инициативой, которая обеспечит широкомасштабные инвестиции в Армению. Одновременно призываем армянских бизнесменов присоединиться к инициативе", - отмечается в документе.

Первый форум предпринимателей, собравшихся вокруг данной идеи, состоится в первом квартале 2019 года во Франции.

Под документом подписались Вартан Сирмакеш (Vartan Sirmakes, Switzerland), Артен Селефян (Arden Sellefyan, Switzerland), Айк

Ованнисян (Hayk Hovhannisyan, Switzerland), Варткес Кначян (Vartkess Knadjian, Belgium), Арут Мисирян (Harout Missirian, Lebanon), Абраам

Одемис (Abraham Odemis, France), Грач Каприелян (Hratch Kaprielian, USA), Анушаван Назариан (Anushavan Nazarian, Kuwait), Арутюн, Акоп, Раффи, Шант Стампулли (Haroutune, Hagop, Raffi & Chant Istanboulli, Italy & United Arab Emirates), Патрик Арапиан (Patrick Arapian, France), Рой Аракелян (Roy Arakelyan, France) и Севак Арцруни (Sevak Artsruni, Armenia).