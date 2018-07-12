Четверг, 12 Июля 2018 13:14

АрмИнфо. Уже завершился этап утверждения соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA) на уровне правительства, и он готовится к направлению в парламент страны для окончательной ратификации.

Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, отвечая на вопрос АрмИнфо, известна ли дата ратификации Парижем CEPA.

При этом он напомнил, что французский парламент состоит из двух палат и документ должен пройти все этапы утверждения. Вместе с тем, Лакот подчеркнул, что CEPA нацелено на укрепление взаимодействия между Арменией и ЕС, и открывает новые возможности для отраслевого сотрудничества.

Отвечая на вопрос о том, скажется ли смена власти в Армении на процесс либерализации визового режима для граждан РА, посол Франции констатировал, что безусловно, имевшие место в стране процессы придают новую динамику отношениям с Европой. "С 1 июня текущего года уже началась реализация важных пунктов CEPA, который был подписан осенью прошлого года. И, безусловно, среди них и пункт о мобильности и облегчения контактов между людьми. Однако, для того, чтобы был либерализован визовый режим для Армении, необходимо начать диалог. Полагаю, что диалог начнется тогда, когда Европа будет полностью уверенна, что Армения выполнила все пункты ранее взятых обязательств", - сказал он.

Посол также проинформировал, что на следующей неделе в Армении будет находиться группа из французского агентства по вопросам предоставления убежища, которая приедет в Ереван с целью ознакомиться на месте с ситуацией, царящей в стране. По его словам, это позволит впоследствии, при рассмотрении заявок граждан Армении иметь более полную картину и принимать более объективное решение. Лакот констатировал, что во Франции хотят избежать любых проявлений, обусловленных нелегальным нахождением граждан Армении на территории французской республики.