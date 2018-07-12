Четверг, 12 Июля 2018 13:11

АрмИнфо. Франция, как одна из стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Брюсселе, подтвердила приверженность выполнению взятых обязательств по содействию нахождению путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, комментируя встречу глав МИД Армении и Азербайджана Зораба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова в Брюсселе.

Посол отметил, что это была ожидаемая встреча. "У карабахского конфликта нет военного пути решения и лишь посредством мирных переговоров может быть найден выход из ситуации. Данная позиция была подчеркнута и на вчерашней встрече президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал посол.

Вместе с тем, Лакот констатировал, что в Париже позитивно расцениваются заявления армянской стороны на разных уровнях о желании урегулировать конфликт мирным путем посредством переговоров. Дипломат также добавил, что прекрасно осознает, какой отпечаток оставляет нерешенность этого конфликта на армянское общество.

Отвечая на вопрос, какова позиция Франции по заявлению Пашиняна о том, что Арцах должен быть включен в переговорный процесс, Лакот отметил, что Франция приветствует любые инициативы, которые будут способствовать обеспечению прогресса в переговорах, однако по вопросу формата, должен быть достигнут консенсус между всеми участниками процесса.

Отметим, что 11-го июля в Брюсселе состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Это была первая встреча министров иностранных дел двух стран после смены власти в Армении. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность мирного процесса под эгидой МГ ОБСЕ и необходимость поддержания динамики переговоров. Встреча носила познавательный характер и была нацелена на ознакомление с точками зрения друг друга. Мнацаканян подчеркнул, что переговорный процесс не имеет альтернативы и в этом контексте отметил важность шагов, направленных на установление способствующей миру атмосферы, укрепление доверия, сокращение напряженности, а также неуклонного соблюдения режима прекращения огня и отказа от агрессивной риторики. Он отметил, что реалистичное и конструктивное вовлечение всех сторон конфликта имеет первостепенное значение для эффективности усилий по достижению прочного мира. Собеседники обменялись мнениями по вопросам, касающимся переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Сопредседатели представили министрам иностранных дел Армении и Азербайджана свои предстоящие планы. Были обсуждены дальнейшие шаги.