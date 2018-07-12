Четверг, 12 Июля 2018 13:09

АрмИнфо. Франция привержена детальному выполнению взятых обязательств, которые опираются на международные документы, в том числе и по вопросу продажи вооружения конфликтующим сторонам.

Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, коснувшись сообщений азербайджанских СМИ об отмене Францией эмбарго на продажу оружия Азербайджану.

По его словам, как только до них дошли эти сообщения, они связались с Парижем для уточнения информации. "В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что Франция привержена детальному выполнению взятых обязательств, которые опираются на международные документы. И продолжит воздерживаться от продажи какого-либо оружия или военной техники конфликтующим сторонам", - подчеркнул Лакот.

Напомним, что днями ранее азербайджанские СМИ сообщили, что военно-промышленные компании Франции приступили к маркетинговым работам для налаживания сотрудничества с Азербайджаном: <Официальный Париж снял с французских компаний запрет на продажу Азербайджану продукции оборонного назначения. Военно- промышленные компании этой страны уже приступили к маркетинговым работам>. Также отмечает, что в этой связи, ВПК Франции на 3-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая состоится 25-27 сентября, будет представлен в широком формате. В последствии посольство Франции в Армении опровергло данную информацию, квалифицировав сообщение как дезинформацию.