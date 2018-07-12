Четверг, 12 Июля 2018 12:45

АрмИнфо. Вопросы сотрудничества Армения-НАТО в Ереване обсудили глава Совбеза РА Армен Григорян и глава офиса по связям НАТО на Южном Кавказе Розария Пульизи.

В ходе встречи Пульизи подчеркнула, что Армения является важным и стабильным партнером для НАТО. Она также подчеркнула важную роль Армении в миротворческих миссиях в Косово и Афганистане.

Пульизи также заявила о поддержке НАТО мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь секретарь Совбеза РА подчеркнул, что Армения привержена сотрудничеству с НАТО в уже существующих форматах, а именно в реализации процесса "Планирования и обзора" и Плана действий по индивидуальному партнерству Армения- НАТО.