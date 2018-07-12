Четверг, 12 Июля 2018 12:17

АрмИнфо. Парламент Армении 12-го июля одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон РА "О воинской службе и статусе военнослужащего".

По словам заместителя министра обороны РА Габриела Балаяна, согласно документу, от воинской службы освобождается призывник - единственный ребенок мужского пола в семье, в случае смерти во время несения

воинской службы его родителя, сестры или брата. Другим решением, как пояснил заместитель министра, предлагается дать отсрочку тем студентам, которые не завершили учебу (в общеобразовательной школе, ПТУ) до исполнения ими 19- летнего возраста до конца обучения.