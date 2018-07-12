Четверг, 12 Июля 2018 12:15

АрмИнфо. В Армении осужденные за совершение тяжелых преступлений и пожизненно осужденные получат больше времени на свидания со своими родными и близкими.

Проект поправок в Уголовно-процессуальном кодексе РА одобрен на внеочередном заседании парламента 12 июля во втором и окончательном тении. Представивший проект поправок, министр юстиции РА Артак Зейналян подчеркнул, что в настоящее время данной категории лиц разрешаются ежегодно 3 краткосрочных и 1 долгосрочная встреча. Теперь предлагается в два раза увеличить эти сроки - 6 и 2 раза соответственно. После его принятия документ вступит в силу на 10-ый день после публикации. Данная мера, продолжил министр, соответствует Европейской конвенции о защите прав человека.

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян указал на имеющиеся тяжелые условия при встрече осужденных со своими родными и близкими. Он призвал министра юстиции заняться решением этой проблемы, которая также напрямую касается защиты прав человека.