Четверг, 12 Июля 2018 12:12

АрмИнфо. В Армении будет объявлена амнистия по штрафам, начисленным за нарушение водителями правил дорожного движения. Проект закона "Об амнистии примененных штрафов за совершение ряда административных правонарушений" одобрен на внеочередном заседании парламента 12 июля во втором и окончательном чтении.

По словам министра юстиции РА Артака Зейналяна, амнистия будет распространяться на штрафы, начисленные до 31 декабря 2017 года. Речь идет о сумме, равной 13.3 млрд драмов из общей суммы начисленных штрафов в размере свыше 50 млрд драмов. Закон вступит в силу на следующий день со дня публикации. Всего под амнистию могут попасть около 150 тысяч. Как подчеркнул министр, счета водителей-нарушителей, которые не выплатили штрафы, заморожены, и они не могут привлекать кредиты и пользоваться банковскими услугами. Амнистия, считает Артак Зейналян, значительно улучшит социально- экономическое и морально-психологическое состояние граждан страны. Однако под амнистию не подпадут те водители, по вине которых возбуждены уголовные дела. Закон также не будет распространяться на штрафы, наложенные на ряд нарушений, а также в случае неподчинения требованиям Полиции и отсутствии договора по ОСАГО. Те же лица, которые выплатили всю сумму штрафов, то на них фактически амнистия распространяться не будет, поскольку в этом случае государству придется дополнительно раскошелиться на 40 млрд драмов.

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян отмечал, что в настоящее время Полиция совместно с министерством юстиции РА разрабатывают проект поправок в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым размеры штрафов за нарушение ПДД будут значительно сокращены, в то же время планируется ужесточить меры ответственности за нарушения на дорогах.

"В отличие от задач прежнего правительства, ставящего перед собой задачи исключительно фискального значения, нашей целью должно стать обеспечение безопасности дорожного движения", - отмечал премьер-министр РА. В то же время, он обратил внимание и на возможность подпадания под амнистию и лиц, злостно нарушавших ПДД, а порой и совершивших преступление. "Важно, чтобы данная категория лиц не смогла воспользоваться предоставляемой льготой", - подчеркнул премьер-министр.