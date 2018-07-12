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АрмИнфо. В Армении будет объявлена амнистия по штрафам, начисленным за нарушение водителями правил дорожного движения. Проект закона "Об амнистии примененных штрафов за совершение ряда административных правонарушений" одобрен на внеочередном заседании парламента 12 июля во втором и окончательном чтении.
По словам министра юстиции РА Артака Зейналяна, амнистия будет распространяться на штрафы, начисленные до 31 декабря 2017 года. Речь идет о сумме, равной 13.3 млрд драмов из общей суммы начисленных штрафов в размере свыше 50 млрд драмов. Закон вступит в силу на следующий день со дня публикации. Всего под амнистию могут попасть около 150 тысяч. Как подчеркнул министр, счета водителей-нарушителей, которые не выплатили штрафы, заморожены, и они не могут привлекать кредиты и пользоваться банковскими услугами. Амнистия, считает Артак Зейналян, значительно улучшит социально- экономическое и морально-психологическое состояние граждан страны. Однако под амнистию не подпадут те водители, по вине которых возбуждены уголовные дела. Закон также не будет распространяться на штрафы, наложенные на ряд нарушений, а также в случае неподчинения требованиям Полиции и отсутствии договора по ОСАГО. Те же лица, которые выплатили всю сумму штрафов, то на них фактически амнистия распространяться не будет, поскольку в этом случае государству придется дополнительно раскошелиться на 40 млрд драмов.
Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян отмечал, что в настоящее время Полиция совместно с министерством юстиции РА разрабатывают проект поправок в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым размеры штрафов за нарушение ПДД будут значительно сокращены, в то же время планируется ужесточить меры ответственности за нарушения на дорогах.
"В отличие от задач прежнего правительства, ставящего перед собой задачи исключительно фискального значения, нашей целью должно стать обеспечение безопасности дорожного движения", - отмечал премьер-министр РА. В то же время, он обратил внимание и на возможность подпадания под амнистию и лиц, злостно нарушавших ПДД, а порой и совершивших преступление. "Важно, чтобы данная категория лиц не смогла воспользоваться предоставляемой льготой", - подчеркнул премьер-министр.
|Президент РА: Научными заслугами и достижениями Юрия Оганесяна гордится вся страна
|Активисты, выступающие против разработки Амулсарского месторождения, оперируют непроверенной информацией
|Захарова: В ближайшее время пройдут первые консультации между главами МИД Армении и Азербайджана
|Beeline Startup Incubator представил армянским стартапам список бизнес-ангелов
|Посол Армении в Румынии с послом Черногории обсудили перспективы сотрудничества
|Туск: Армения может рассчитывать на содействие ЕС на пути воплощения в жизнь намеченных реформ
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|Лакот: Встреча Пашинян-Макрон продемонстрировала, что Франция всегда будет поддерживать Армению
|Досрочные выборы мэра Еревана состоятся 16 июля: Фракции РПА и "Елк" пока не определились со своими намерениями
|Делегация Генштаба ВС Армении участвует во встрече с руководством китайской компании <Поли Дефенс>
|Бизнесмены из армянской Диаспоры сформировали группу инвесторов
|Посол Франции: CEPA нацелено на укрепление взаимодействия между Арменией и ЕС и открывает новые возможности для отраслевого сотрудничества
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|Лакот: Франция привержена детальному выполнению взятых обязательств, в том числе и по вопросу продажи вооружения конфликтующим сторонам
|Армен Григорян: Армения привержена сотрудничеству с НАТО в уже существующих форматах
|Парламент Армении утвердил новый порядок освобождения от воинской службы
|В Армении осужденные за совершение тяжелых преступлений и пожизненно осужденные получат больше времени на свидания со своими родными и близкими
|В Армении будет объявлена амнистия по штрафам, начисленным за нарушение водителями правил дорожного движения
|Продлены сроки внедрения электронной площадки оповещений
|Айк Саргсян пытался бежать во Францию, но был задержан правоохранителями
|Министр юстиции Армении и посол России обсудили перспективы сотрудничества
|Могерини призвала к переговорам по Карабаху без предварительных условий
|Никол Пашинян принял участие в ужине в честь глав делегаций стран-партнеров НАТО
|МИД РА: Переговорный процесс по Карабаху не имеет альтернативы
|Ф.Могерини: Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта продолжит оставаться одним из приоритетов Европейского Союза
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го июля
|Никол Пашинян и Эммануэль Макрон обсудили вопросы дальнейшего развития армяно- французских отношения
|В Брюсселе состаялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте Айка Саргсяна, племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна
|Премьер-министр Пашинян в Брюсселе встретился с экспертами центра Карнеги Европа и официальными лицами ЕС
|В отношении племянника бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна возбуждено уголовное дело
|Службой национальной безопасности задержаны бывший замминистра и начальник управления МЧС
|Полиция Армении: Число уклонистов, желающих вернуться на родину, выросло на порядок
|Армения присоединяется к Программе ЕС "Творческая Европа"
|Министр ЧС и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Шаварш Кочарян: Армения готова углублять сотрудничество со всеми партнерами
|Свитальски: реформы в сфере юстиции Армении являются приоритетом для ЕС
|МИД Армении: Для положительных сдвигов после встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана должны быть предпосылки
|Шармазанов в Польше: Борьба народа Арцаха за независимость и свободу обречена на победное завершение
|Палата общин Соединенного Королевства сегодня одобрила CEPA
|Авиакомпания SCAT обещает с 15 июля восстановить полное расписание авиарейсов
|Самвел Бабаян заявил, что готов сотрудничать со всеми политическими силами для улучшения сферы обороны в НКР
|Абонентам Beeline стал доступен электронный книжный портал и портал с детским контентом
|Следственный комитет возбудил уголовное дело против граждан, угрожающих сотрудникам компании Lydian Armenia
|Армен Саркисян поздравил новоизбранного президента Мексики
|С 13 по 16 июля температура воздуха в Армении постепенно понизится на 6-8 градусов
|Глава Совбеза Армении не опроверг информацию о том, что в ходе встречи с Российским коллегой прозвучала формулировка о поэтапном решении карабахского конфликта
|Замминистра: Проблема с заторами на КПП "Верхний Ларс" разрешилась
|Тоноян перечислил приоритетные задачи Минобороны Армении по развитию армии
|В рамках ОДКБ была представлена ситуация на нахиджеванском участке армяно- азербайджанской границы
|Племяннику Сержа Саргсяна предъявлено обвинение в покушении на убийство
|Никол Пашинян: В новой Армении граждане должны быть уверены в том, что для СК все равны перед законом
|Вопросы безопасности и сотрудничества обсудили посол США в РА и глава Совбеза Армении
|В Армении российские разведчики десантировались и уничтожили узел связи условного противника в тылу
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