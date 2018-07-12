Четверг, 12 Июля 2018 12:10

АрмИнфо. В Армении будут продлены сроки внедрения электронной площадки оповещений. Поправки в законе "О системе оповещений" внесены на внеочередном заседании Национального Собрания РА 12 июля во втором и окончательном чтении.

Представляя проект поправок, министр юстиции РА Артак Зейналян подчеркнул, что правительство не успевает к установленному законом сроку - 1 июля 2018 года - создать электронную площадку оповещений. Он напомнил, что в настоящее время действует система внутреннего и внешнего оповещения. Однако программа внедрения электронной площадки оповещений, которая осуществляется при содействии правительства Великобритании и Всемирного банка, задерживается. В этой связи, предлагается продлить сроки внедрения данной программы до 1 января 2019 года.

Напомним, что 12 апреля правительство Армении утвердило техническое описание и порядок ведения единой антикоррупционной электронной площадки оповещений. Принятие этого решения продиктовано законом "О системе оповещений", предполагающим внедрение механизма защиты лиц, оповещающих о коррупционном преступлении при сохранении их анонимности.

Посредством данной системы граждане могут сообщить о коррупционном преступлении, сохраняя при этом анонимность. Гарантом защиты лиц, оповещающих о коррупционных преступлениях, выступает государство в лице уполномоченного органа правительства - Министерства юстиции. Анонимность пользователей обеспечивается путем кодирования их IP-адреса (Internet Protocol Address). В решении подробно описаны действия и их последовательность, посредством которых IP-адреса будут закодированы. Для этого необходимо получить доступ к единой электронной платформе через сетевые браузеры TOR, Opera или Opera Mini. При входе через браузер TOR IP- адрес кодируется автоматически. При входе через Opera и Opera Mini необходимо выполнить следующие команды: войти в Menu, кликнуть Settings, в открывшемся окне кликнуть Privacy & security и потом кликнуть Enable VPN. При выполнении данных команд происходит кодировка IP- адреса, обеспечивающая их анонимность. С принятием представленного проекта будет обеспечено выполнение международных обязательств Армении в области защиты осведомителей и полного функционирования закона "О системе оповещений". Единая электронная платформа оповещений позволит вещателям отправлять анонимные сообщения, сохраняя при этом конфиденциальность. Кроме того, с созданием и эксплуатацией платформы повысится уровень раскрытия преступлений.