Четверг, 12 Июля 2018 11:50

АрмИнфо. Племянник третьего президента Армении Айк Саргсян пытался бежать во Францию, но был обнаружен правоохранителями в ереванском аэропорту "Звартноц" и подвергнут приводу. Об этом сообщает Полиция Армении.

Впоследствии, в отношении Саргсяна суд избрал в качестве меры пресечения арест. Он был арестован прямо в зале суда.

Отметим, что Айк Саргсян обвиняется в покушении на Давида Симоняна в 2007 году. Изначально дело было прекращено вследствие показаний потерпевшего. Но недавно потерпевший явился в следственный орган и дал новые показания, в результате чего дело было возобновлено. Однако адвокаты Саргсяна утверждают, что дело сфабриковано, о чем свидетельствует нестыковка показаний потерпевшего с фактами следствия. В частности, потерпевший утверждает, что в него стрелял Саргсян с расстояния 1,5 м в живот. Меж тем, результаты следствия показали, что в Симоняна стреляли с расстояния 30 см и в спину.