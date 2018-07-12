Четверг, 12 Июля 2018 11:35

АрмИнфо. Европейский Союз призывает все стороны в рамках нагорно-карабахского урегулирования в полной мере участвовать в переговорах под эгидой сопредседателей Минской группы без предварительных условий, сообщила дипслужба ЕС после встречи Федерики Могерини с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как отмечает РИА Новости, Пашинян приглашен к участию в работе саммита НАТО как представитель страны-партнера, участвующей в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Глава дипломатии ЕС Могерини подтвердила на встрече поддержку мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "В этом контексте крайне важно, чтобы стороны в полной мере участвовали в переговорах без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы", - отмечается в заявлении. ЕС также готов оказать содействие в организации следующих выборов в Армении и мониторинге за ними.

"Стороны обсудили четкую приверженность нового правительства Армении реформам и конкретные действия, уже предпринятые с этой целью. Могерини подтвердила, что Европейский союз готов оказать конкретную поддержку реформам, в том числе посредством оказания технической и финансовой помощи, и подчеркнула особую важность борьбы с коррупцией и судебной реформы", - говорится в сообщении дипслужбы ЕС.

"Верховный представитель по внешней политике также подчеркнула готовность ЕС оказать содействие в организации и мониторинге следующих выборов, которые должны быть проведены в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ", - сообщила дипслужба.