Четверг, 12 Июля 2018 11:33

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгия премьер-министр Никол Пашинян накануне посетил Королевский музей изящных искусств и истории в Брюсселе. Там его встретил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Шарль Мишель обратился с приветственным словом к главам государств и правительств союзников и партнеров НАТО, после чего состоялось протокольное фотографирование.

Премьер-министр Пашинян затем принял участие в ужине в честь глав делегаций стран-партнеров НАТО.