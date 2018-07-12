Четверг, 12 Июля 2018 11:26

АрмИнфо. В Брюсселе состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщила пресс-служба МИД РА.

Согласно источнику, после демократического движения в Армении, приведшего к смене власти и формированию нового правительства, это встреча стала первой между главами внешнеполитических ведомств двух

государств. Во встрече приняли также участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Министр иностранных дел РА выразил сопредседателям признательность за организацию встречи. Он подчеркнул важность мирного процесса и необходимость поддержания динамики переговоров. Встреча носила ознакомительный характер и была направлена на ознакомление с видениями сторон. Зограб Мнацаканян подчеркнул, что переговорный процесс не имеет альтернативы, и в этом контексте важно формирование атмосферы взаимного доверия, способствующей мирному процессу, снижение уровня напряженности, беспрекословное сохранение перемирия, а также отказ от воинственной риторики. Он также указал на необходимость вовлечения в процесс урегулирования конфликта все стороны, что важно с точки зрения эффективности усилий в деле достижения продолжительного мира.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана представили свои предстоящие программы, а также дальнейшие шаги.