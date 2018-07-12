Четверг, 12 Июля 2018 11:17

АрмИнфо. Состоялась презентация первых результатов деятельности Проектного офиса «Protecting Business and Investments», созданного казахстанским Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции. Об этом сообщается на сайте МИД РК.

Структура была создана в соответствии с трехсторонним меморандумом между АДГСПК, Министерством по инвестициям и развитию и МИД РК по объединению усилий для улучшения инвестиционной привлекательности страны и оказанию содействия инвесторам, если они сталкиваются с коррупционными правонарушениями.

Ряд ключевых вопросов защиты иностранных инвесторов, деятельности Проектного офиса, улучшения инвестиционного климата были представлены Председателем Агентства Аликом Шпекбаевым и Министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком.

В своем выступлении Министр иностранных дел К. Абдрахманов подчеркнул, что Президент Нурсултан Назарбаев поставил ряд задач по экономизации внешней политики, являющейся одной из приоритетных в деятельности ведомства, которое на постоянной основе содействует привлечению иностранных инвестиций и технологий в казахстанскую экономику, продвигая «экономическую дипломатию».

За годы независимости в стране запущен ряд крупнейших проектов, инициированных казахстанскими посольствами, в сфере промышленности, строительства, машиностроения, транспорта, энергетики и др.

МИД активно ведет работу по продвижению благоприятного инвестиционного имиджа в зарубежных странах, что способствует эффективному экономическому сотрудничеству с иностранными инвесторами. Глава внешнеполитического ведомства поприветствовал деятельность Проектного офиса и Центра обслуживания инвесторов, отметив готовность ведомства всесторонне содействовать их деятельности.

Работа Проектного офиса будет важным подспорьем для казахстанских дипломатов, которые выполняют за рубежом важную роль «первого контактного лица» и «связующего звена» с иностранным бизнес-сообществом.