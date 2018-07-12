Четверг, 12 Июля 2018 11:12

АрмИнфо.Бизнес-инициативы НПП РК «Атамекен» будут учтены при разработке проекта Государственной программы по развитию туризма в Казахстане и сопутствующего законопроекта.

Тему развития внутреннего и въездного туризма, а также поддержки туристского бизнеса обсудили в рабочем формате председатель Президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев, вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов и председатель НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев, сообщает kapital.kz

Вице-министр Ерлан Кожагапанов обратил внимание на тот факт, что сфера туризма до сих пор оставалась без должного внимания в стране. Она двенадцать раз передавалась из ведомства в ведомство, не имея ни четкой программы развития, ни закона, отвечающего реалиям дня. После поручения главы государства туризм был включен в проектный офис правительства в число шести ключевых приоритетов «олимпийской трассы и включен в Национальную экспортную стратегию до 2022 года. Сейчас в профильном министерстве идет разработка проекта Государственной программы по развитию туризма в РК и сопутствующего законопроекта и, по мнению ведомства, бизнес-инициативы «Атамекена» весьма ценны и актуальны. Тем более что президент РК попросил Палату предпринимателей подключиться к этой работе.

Глава Нацпалаты отметил важность, помимо единой карты туристификации РК, наличия региональных карт туристификации для повышения уровня сервиса объектов туризма на местах, которые необходимо приспосабливать к туристским потребностям, в том числе улучшая инфраструктуру для развития туристского бизнеса. Акиматы должны быть активно вовлечены в эту работу, из государственного бюджета в целом предусмотрено около 140 млрд тенге на развитие инфраструктуры на ближайшие годы.

«Государство выделяет огромные средства для создания инфраструктуры и продвижения бренда страны. Наша задача, чтобы выделенные средства эффективно расходовались по целевому назначению, чтобы в итоге решить одну из задач — предоставить согражданам возможность культурного, активного и доступного отдыха и оздоровления», — отметил глава Нацпалаты.

По убеждению Тимура Кулибаева, главное сейчас — подготовить мастер-план, где будут учтены все системные вопросы и направления с четкими профессиональными расчетами согласно международным правилам и нормам.

«Очень важно продумать все в комплексе. Сфера будет работать только системно: один блок упущен — механизм даст сбой. Повсеместно должна быть создана или модернизирована и расширена инфраструктура: дороги, канализация, отопление, количество гостиниц, домов отдыха, санаториев — профилакториев, гостевых домов на любой кошелек, при этом выдержанных в едином архитектурном стиле. Важно учесть и наличие очистных современных сооружений, поскольку наплыв туристов, например, в Боровое, может подорвать экологию края», — отметил глава «Атамекен».

Тимур Кулибаев призвал государственных представителей от туризма составлять карты туристификации на основе мнения жителей и предпринимателей регионов.

«Нужно продумать, где народ может отдыхать с детьми, отдых должен быть комфортный и, главное, доступный. Нужно развивать экономичный туризм как для длительного отдыха, так и для выходных. Люди хотят активного отдыха на природе, чтобы дети, семьи довольные возвращались, а для этого нужно идти снизу-вверх. Подключайте региональные отраслевые ассоциации. Поговорите на местах с людьми, где они отдыхают, что им нужно, их пожелания узнайте. Народ местный сам знает, где лучше ему отдыхать, туда и ведите инфраструктуру», — уверен Тимур Кулибаев.

Кроме того, Нацпалата предлагает ввести стимулы для работодателей по возобновлению санаторного отдыха через налоговые вычеты. Это будет мотивировать профсоюзы и работодателей инвестировать в отдых своих сотрудников. Субсидирование транспортных расходов туристов повысит мобильность казахстанцев. Поскольку сейчас туризм вошел в государственные приоритеты развития, появляется прекрасная возможность обеспечить народ новыми рабочими местами, тем более что сфера туризма и услуг не требует высокой квалификации. По линии техпрофобразования готовить кадры, начиная от рабочих специальностей, обеспечить подготовку менеджеров среднего звена, но необходимо адаптировать квалификационные требования под международные. И очень важный аспект — разработать круглогодичный цикл привлечения туристов.

«Нужно расширить вопрос с санаторно-курортным лечением, оздоровительным отдыхом: санки, коньки, беговые лыжи и т. д. Обязательно нужен детский отдых, детям негде отдыхать. У казахов столько интересных сакральных мест культурного наследия: Улытау, Туркестан, Баянаул — уникальный феномен, откуда родом половина академиков, военачальников и других заслуженных деятелей Казахстана. Нужно развивать и культурный туризм, паломнический, приключенческий, экологический… Нужно круглогодичный туризм развивать. Если бизнес будет по три месяца в году работать — разорится. Кроме того, работник, задействованный один период в год, будет плохим специалистом», — убежден Тимур Кулибаев.

Он также привел в пример практику европейских государств, где для равномерного и постоянного наплыва туристов (не только горнолыжных, но и обычных) каникулы в школах наступают по очереди. Например, во Франции все провинции поделены на три зоны, в каждой из которых каникулы наступают в разное время. В Германии каникулы тоже привязаны к региону.

Еще одним важным механизмом для общего развития массового туризма является «открытое небо», которое сейчас таким совсем не является.

«Мы не сможем развивать ни въездной, ни внутренний туризм без роста числа авиарейсов бюджетных перевозчиков. Взять Эйр Астану: сервис на уровне, а цены народу не по карману. Это значит, что своих же сограждан, как крепостных, обрекли на невозможность быть мобильными и отдыхать у себя в стране! Если цены не снижают, давайте приглашать бюджетных перевозчиков. С железнодорожным транспортом и автобусными маршрутами тоже вопрос открытый. Нужно повысить мобильность наших людей, тогда и доходы народа будут повышаться на протяжении всего транспортного коридора. Нам нужно выровнять уровень доступности отдыха, культурных благ независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса наших сограждан», — сказал глава Нацпалаты.

Помимо «открытого неба» для въездного туризма предполагается либерализация визовой политики вплоть до введения электронных виз для минимизации общения с чиновниками и снижения коррупционной составляющей.

Таким образом, можно существенно увеличить денежные потоки и мощное развитие туризма в стране для туристов из стран восточного и ближневосточного направления, особенно из Китая, который сегодня является самой главной туристической нацией мира, а ее средний класс превышает население Соединенных Штатов.

«Мы должны прийти к использованию своего туристического потенциала — географического положения и культурного наследия в полном объеме», — подытожил глава НПП «Атамекен».