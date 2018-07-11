Среда, 11 Июля 2018 13:11

АрмИнфо. 10 июля в Секретариате ОДКБ под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Постоянного Совета Организации Договора о коллективной безопасности, в котором приняли участие Постоянные и Полномочные представители государств - членов ОДКБ и заместители Генерального секретаря ОДКБ.

В рамках предусмотренного в формате ОДКБ обмена информацией, непосредственно касающейся безопасности государств - членов Организации, Постпред Республики Армения Давид Вирабян проинформировал членов Постоянного совета ОДКБ о ситуации, складывающейся на участке армяно-азербайджанской границы на Нахиджеванском направлении.

Ранее Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что Организация с обеспокоенностью следит за ситуацией, развивающейся в нахиджеванском направлении армяно- азербайджанской границы.

В последние месяцы Азербайджан целенаправленно накаляет атмосферу на нахиджеванском участке границы с Арменией, передвинув свои позиции вперед и предпринимая провокационные действия.