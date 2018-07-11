Среда, 11 Июля 2018 12:20

АрмИнфо. Племяннику Сержа Саргсяна, сыну Сашика Саргсяна - Айку предъявлено обвинение в покушении на убийство, а также незаконном приобретении и хранении оружия.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, в рамках уголовного дела, расследуемого следственным отделом по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления Следственного комитета РА по Еревану, были проведены широкомасштабные следственные действия. В результате были установлены реальные обстоятельства получения огнестрельного ранения жителем Еревана Давидом Симоняном (1984 года рождения) 1-го апреля 2007 года, а также личность предполагаемого преступника.

Ранее СК сообщил, что 1-го апреля 2007 года Давид Симонян был доставлен с огнестрельным ранением в третью клиническую больницу с перекрестка улиц Туманяна и Налбандяна. В тот же день в центральный отдел Полиции явился А. Гевондян, который предъявил пистолет и сообщил, что нашел его возле лестницы, ведущей от прилегающего к их зданию детского сада к подвалу, и вследствие неосторожного обращения с оружием выстрелил, ранив друга - Д. Симоняна.

В Центральном следственном отделе Полиции 28 мая 2007 года было принято решение о прекращении производства по уголовному делу, возбужденному по данному факту, и неосуществлении уголовного преследования в отношении А. Гевондяна на основании примирения сторон и отсутствия жалобы, предусмотренного пунктами 4 и 5 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РА. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами 3 июля 2018 года генеральным прокурором было отменено указанное решение, и уголовное дело направлено в следственный отдел по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления Следственного комитета Армении по Еревану для производства предварительного расследования. В тот же день следователь принял его к производству и предпринял необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

В ходе проведенного предварительного расследования были добыты фактические данные о том, что в действительности Д.Симонян получил огнестрельное ранение 1-го апреля 2007 года около 16:00 в комнате, расположенной в подвальном помещении квартиры в доме №11 по улице Туманяна в Ереване, где проживает Айк Александрович Саргсян, вследствие выстрела, произведенного последним. Установлены мотив ссоры, а также личность очевидца инцидента.

На основе добытых доказательств Айку Александровичу Саргсяну предъявлено обвинение в покушении на убийство, а также незаконном приобретении и хранении оружия по признакам части 1 статьи 34-104 (покушение на убийство) и части 1 статьи 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса РА. Следователь подал в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие продолжается.