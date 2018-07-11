Среда, 11 Июля 2018 12:09

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян накануне представил членам коллегии Следственного комитета новоназначенного председателя ведомства Айка Григоряна.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил, что Следственный комитет является крупнейшим следственным органом Армении, следовательно, его влияние на уголовно-правовую ситуацию, в деле установления легитимности, обеспечения неизбежности наказания в случае преступления очень велико. Он выразил надежду на то, что в новой политической ситуации назначением нового руководителя ведомства откроется новая страница в деятельности СК и в отношениях между Следственным комитетом и обществом. "Думаю, что логика этого назначения ясна: мы хотим качественной смены поколений как в политической жизни Армении, так и во всех сферах общественной жизни, в результате чего лучшее, что есть, в том числе в СК, сохранялось и развивалось, а того негатива, который также существует, больше не было. Вы знаете, что в текущей ситуации мы придаем большое значение верховенству закона, борьбе против преступности, криминального мышления, коррупции, и это самый важный процесс в общественной жизни Армении. Но мы также подчеркиваем, что наша задача в этих процессах - вовсе не заполнять тюрьмы людьми, наша задача - обеспечить законность в Республике Армения, а в борьбе против коррупции нашей задачей также является возмещение нанесенного государству и народу ущерба до последней копейки. Надеюсь, что СК своим огромным ресурсом и и энергией искренне примется за эту работу", - сказал Никол Пашинян.

По словам премьера, назначением на пост Гиргоряна поставлена задача обеспечить стабильность системы. "Мы действительно надеемся, что изменения, которые произошли в деятельности и мышлении граждан, будут проявлены также в деятельности и мышлении следователей СК и представителей правоохранительной системы в целом. Думаю, что в последние годы наблюдается процесс ухудшения отношений между следственными органами и обществом, появилась щель недоверия, и я надеюсь, что в эти новые времена произойдет противоположный процесс. Господин Григорян, вы несете ответственность за этот процесс и в каком-то смысле по части СК руководите этим процессом", - сказал премьер-министр.

Айк Григорян, в свою очередь, поблагодарил премьера за оказанное доверие. Как заверил новый глава СК, основными принципами работы ведомства станут обеспечение транспарентности и защита основных свобод человека и гражданина.

В завершение Никол Пашинян выразил надежду на то, что в современной Армении граждане республики должны быть уверены в том, что для СК все равны перед законом вне зависимости от занимаемого положения.