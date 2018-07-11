Среда, 11 Июля 2018 08:21

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне встретился со всемирно известным российским ученым, специалистом в области экспериментальной ядерной физики академиком РАН Юрием Оганесяном, в ходе которой сообщил о подписании им указа о предоставлении ученому гражданства Армении.

Как сообщила пресс-служба армянского кабмина, Пашинян подчеркнул высокий авторитет Оганесяна в ученых кругах мира и отметил, что его поддержка развитию науки в Армении очень важна. «Очень рад, что вы сейчас де-юре являетесь гражданином нашей страны, поскольку де-факто всегда были им", — подчеркнул Пашинян. Он выразил уверенность, что Оганесян теперь будет чаще посещать Армению.

Оганесян выразил благодарность за предоставление гражданства и сообщил премьеру об итогах встреч с министрами образования и здравоохранения Армении. "Мы обсудили с ними процесс запуска производственного центра радиоизотопов, а также возможность участия физиков в этом процессе", — подчеркнул ученый.

Отметим, что Юрий Оганесян — известный советский и российский ученый, специалист в области экспериментальной ядерной физики, академик Российской академии наук, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне. В честь Оганесяна назван химический элемент «Оганесон» в таблице Менделеева.

Отметим, что еще в 1998 году в ответ на предложение правительства дубнинские ученые Алексей Сисакян (ныне покойный прежний директор ОИЯИ, академик РАН – Ред.) и Юрий Оганесян согласились провести работу по оценке потенциала Ереванского физического института. Тогда на призыв Юрия Оганесяна откликнулись руководители крупнейших научных лабораторий мира из Германии, Франции, США, Великобритании, России и других стран. Была создана комиссия из 9 ведущих ученых мира, которые после проведения оценки предложили правительству Армении, наряду с прямым назначением физического института, использовать его возможности и инфраструктуру и для иных целей. Так родилась идея создания на базе основанного еще в 1944 году ЕрФИ Центра превосходства в сфере онкологии, часть средств от работы которого предусматривалось направлять на продолжение фундаментальных исследований. “Не многие знают, что инициатором создания Центра превосходства выступил именно Институт Дубны, что является конкретным примером трансформации фундаментальной науки в прикладную”, - в беседе с корреспондентом АрмИнфо ранее заметил старший научный сотрудник ОИЯИ Грач Торосян. Ученый, высказав удивление тем обстоятельством, что создание центра превратилось в объект незавершенного строительства. “А ведь на основе этого сотрудничества можно было бы сформировать мощный научный кластер, объединяющий Мецаморскую АЭС, ОИЯИ, Институт “Арматом”, Институт физики, другие заинтересованные организации ”, - констатировал Грач Торосян.

Отметим, что свое крайнее удивление «недостроем» Центра превосходства выразил недавно и премьер-министр Армении, который поручил найти возможности завершить столь важный для Армении проект, который уже реализован на 80% за счет спонсорских средств и который предыдущее правительство посчитало неэффективным. По всей видимости, приезд Юрия Оганесяна в Армению и ставил цель найти пути реанимации и перезапуска программы, от которой стали открещиваться прежние власти.

Объединенный институт ядерных исследований в Дубне осуществляет в Армении ряд программ, направленных на дальнейшее развитие научного потенциала в области ядерной физики. Институт, одним из учредителей которого совместно с другими 18 государствами (Беларусь, Болгария, Чехия, Вьетнам и др.) является Республика Армения, намерен реализовать ряд, так называемых, коллаборационных, программы. Речь идет о создании пула научных групп и лабораторий, которые совместными усилиями, обмениваясь знаниями и опытом, обучая при этом молодых ученых, будут ставить перед собой конкретные цели в области фундаментальных ядерных исследований. Речь идет в том числе и об активном использовании учеными из разных стран мира нового, современного электронного ускорителя при Институте синхротронных исследований «Кендл», который по своим параметрам незаменим для некоторого рода исследований.