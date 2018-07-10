Вторник, 10 Июля 2018 21:05

АрмИнфо.Ввиду того, что на прошлой неделе в Джермуке несколько активистов заявили премьер-министру РА Николу Пашиняну о том, что компания Lydian Armenia никогда не проводила публичных обсуждений в общине курортного городка Джермук, более того, не признавала Джермук прилегающей к проекту общиной, компания выступила со встречным заявлением. Об этом говорится в официальном сообщении Lydian Armenia.

<Начнем с того, что вопрос о том, является ли та или иная община прилегающей к проекту устанавливаются исключительно в рамках закона - Центром экспертизы по влиянию на окружающую среду Минохраны природы РА. И если закон никоим образом не обязывал компанию проводить общественные слушания в Джермуке, компания, тем не менее, следуя международным стандартам, все же провела два публичных обсуждения, посвященных социальному и экологическому влиянию Амулсарского проекта на эту территорию. При этом соответствующая информация была размещена на сайте компании и распространена местными СМИ. Более того, были вручены порядка 700 приглашений на слушания жителям Джермука. Все желающие имели возможность присутствовать. Следует отметить, что активисты, которые не смогли принять участие в обсуждениях в Джермуке, получили приглашения подобную встречу, организованную уже в Ереване>, - отмечается в сообщении Lydian Armenia.

На заявления о том, что Джермук не получил какой-либо пользы от реализации Амулсарского проекта, в компании подчеркнули, что Lydian Armenia имеет утвержденное на основании многочисленных научных исследований и международных экспертиз подтверждение, что Амулсарский проект не несет какого-либо влияния на экологию Джермука.

Относительно экономической пользы компания представила следующие сведения: В общинах Джермук и Кетчут были реализованы социальные программы на общую сумму 340 млн. драмов. В частности, на

строительство и ремонт инфраструктур компания направила 214 млн. драмов (с 2012 по 2015гг. в школах и детских садах Джермука был проведен капитальный ремонт; в 2013 и в 2016 году - были асфальтированы территории, прилегающие к музыкальной школе и Школе искусств; в 2014 году - проведено строительство спортивных и детских площадок в Джермуке и Кетчуте; в 2015 году - проведен ремонт Пожарной станции Джермука; в 2017 году были установлены дорожные знаки и уличное освещение в Джермуке; в 2014 году - мэрии Джермука были предоставлены две снегоуборочные машины; в 2016 году - проведен ремонт сети питьевой воды в Кетчуте). На развитие туризма в Джермуке компания выделила отдельно 62 млн.драмов. В частности, компания с 2011 по 2018 год выступала спонсором проведения шахматного турнира в Джермуке; в 2013 году - провела исследование горнолыжной инфраструктуры Джермука и его дальнейшего потенциала, с 2017 по 2018

- провела несколько семинаров в сфере туризма и гостеприимства. На образовательные программы с 2014 по 2018 гг. компанией было направлено 29 млн. драмов.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.