Вторник, 10 Июля 2018 21:04

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян 10-го июля встретился с главой делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальски.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении, Давид Тоноян отметил динамичное развитие отношений между Арменией и Евросоюзом. Он высоко оценил содействие ЕС в развитии демократических институтов в РА. Министр указал на важность развития сотрудничества в оборонной сфере.

Посол Свитальски, в свою очередь, выразил удовлетворение динамичным развитием отношений между РА и ЕС, в том числе в контексте Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС ( Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement - CEPA). Он заявил о существующем потенциале расширения двустороннего сотрудничества.

Собеседники коснулись также ситуации в зоне карабахского конфликта и последних событий на линии соприкосновения.