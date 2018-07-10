Вторник, 10 Июля 2018 19:55

АрмИнфо.Официальный Париж опровергает очередную дезинформацию Азербайджана.

Так в посольстве Франции в Армении на запрос корреспондента АрмИнфо касательно информации о снятии Францией эмбарго на продажу вооружения Азербайджану, в частности, сказали: «После официального уточнения информации с Парижем заявляем, что распространенная в азербайджанских СМИ информация о том, что Франция сняла эмбарго на продажу вооружения Азербайджану - ложь».

Раннее, азербайджанские СМИ сообщили, что военно-промышленные компании Франции приступили к маркетинговым работам для налаживания сотрудничества с Азербайджаном: «Официальный Париж снял с французских компаний запрет на продажу Азербайджану продукции оборонного назначения. Военно-промышленные компании этой страны уже приступили к маркетинговым работам». Также отмечает, что в этой связи, ВПК Франции на 3-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая состоится 25-27 сентября, будет представлен в широком формате.

В Минобороны Армении уже заявили, что если данная информация подтвердится, то армянская сторона будет разбираться со сложившейся ситуацией.