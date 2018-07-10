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АрмИнфо.Официальный Париж опровергает очередную дезинформацию Азербайджана.
Так в посольстве Франции в Армении на запрос корреспондента АрмИнфо касательно информации о снятии Францией эмбарго на продажу вооружения Азербайджану, в частности, сказали: «После официального уточнения информации с Парижем заявляем, что распространенная в азербайджанских СМИ информация о том, что Франция сняла эмбарго на продажу вооружения Азербайджану - ложь».
Раннее, азербайджанские СМИ сообщили, что военно-промышленные компании Франции приступили к маркетинговым работам для налаживания сотрудничества с Азербайджаном: «Официальный Париж снял с французских компаний запрет на продажу Азербайджану продукции оборонного назначения. Военно-промышленные компании этой страны уже приступили к маркетинговым работам». Также отмечает, что в этой связи, ВПК Франции на 3-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая состоится 25-27 сентября, будет представлен в широком формате.
В Минобороны Армении уже заявили, что если данная информация подтвердится, то армянская сторона будет разбираться со сложившейся ситуацией.
|Lydian Armenia ответила активистам на заявление о влиянии Амулсарского проекта на общину Джермук
|Давид Тоноян указал на важность развития сотрудничества с ЕС в оборонной сфере
|КГД пресек попытку незаконного ввоза в Армению наркотических веществ из Ирана
|Посольство Франции: Информация азербайджанских СМИ о снятии Францией эмбарго на продажу вооружения Азербайджану - ложь
|Невыполненные налоговые обязательства двух карго компаний - "Саргсян импорт" и "Арм Энд Ман" выросли на 600 млн драмов
|Министр охраны природы против развития горнодобывающей отрасли в Армении в больших объемах
|ЗАО ЭСА предупреждает о плановых отключениях
|Одна из самых молодых столиц мира - Астана – празднует свое 20-летие
|Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи со злоупотреблениями в фонде "Мартик"
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Татевик Ревазян назначена главой Главного управления гражданской авиации Армении
|Министр обороны Армении Давид Тоноян представил видение развития армии
|Америабанк удостоился награды IFC <Лучший партнер - банк-эмитент в Кавказском регионе и Центральной Азии 2017>
|Зограб Мнацаканян настроен оптимистично относительно итогов предстоящего визита правительственной делегации Армении в Брюссель
|Госслужба по контролю выявила случай кражи трансформатора в ЗАО "Высоковольтные электрические сети"
|Илиян Джевелеков о фильме «Вездесущий»: Человек должен знать ровно столько, сколько может вынести
|В Первопрестольном Святом Эчмиадзине состоялось заседание Высшего Духовного Совета
|ССС Армении обещает применить меры процессуального принуждения в отношении Роберта Кочаряна в случае его очередной неявки на допрос
|Сообщение Банка ВТБ (Армения) относительно компаний – кредитных посредников
|Армения идет по пути запрета использования изделий из одноразового пластика
|Beeline и Союз работодателей РА окажут школьникам поддержку в вопросе планирования карьеры
|Полиция Армении пока не будет предпринимать меры против активистов, требующих отставки Католикоса
|Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свои боевые позиции
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 10-го июля
|По факту избиения родственниками экс-главы Полиции 13-летней девочки и ее отца материалы направлены в ССС
|Глава КГД Армении инициировал служебное расследование в отношении начальника Оперативно-розыскного управления ведомства
|Юрий Хачатуров пообещал явиться на допрос до конца июля
|Айк Григорян назначен председателем Следственного комитета Армении
|Полиция Армении разогнала демонстрантов, "оккупировавших" Канцелярию Католикоса всех армян, требующих его отставки
|В Генпрокуратуре Армении раскрыли случай о крупных присвоениях и мошенничестве в Ширакском госуниверситете
|ССС дождется Роберта Кочаряна
|Кочарян: Насколько мне известно, армейские подразделения 1 марта 2008 года не применяли оружие и не участвовали в столкновениях с последователями оппозиции
|Исполнительный директор фонда "Айастан" подал президенту Армении заявление об отставке
|В Москве с участием Сергея Собянина прошел многонациональный праздник «Абрикос», организованный Союзом армян России
|Бесконтактные Visa payWave от IDBank-а: нулевая комиссия при обналичивании и переводах с карты на карты
|Пашинян: В вопросе снабжения армии провиантом, средствами гигиены и медикаментами никаких проблем нет
|Бывшее здание МИД Армении в центре Еревана превратится в бизнес-центр
|В Гегаркуникской области Армении зафиксировано землетрясение
|Министр обороны Армении заверил, что пока нет окончательного решения о привлечении Внутренних войск Полиции в процесс боевого дежурства
|Банк ВТБ (Армения) и Mastercard запускают акцию #когдавыигрываешь
|Викор Согомонян: При объективном расследовании дел общество будет удивлено, узнав, что Кочарян не причастен ни к одному из инкриминируемых ему преступлений
|Латинская Америка-Европа 5:2. В Ереване состоялся настоящий праздник футбола
|Эдуард Шармазанов: Нагорный Карабах никогда не был и не может быть в составе Азербайджана
|Давид Тоноян не допустит повышенного внимания к проводам сына премьер-министра и других высокопоставленных лиц
|Госминистр Арцаха принял делегацию Армянского всеобщего благотворительного союза
|Мэр Еревана подает в отставку
|Президент Арцаха принял ливанского предпринимателя, основателя компании Gardenia Grain D or Никола Жоржа Абу Файсали
|Религиовед: Отделение кусочков религиозных реликвий является довольно распространенной практикой в христианском мире
|Демократическая партия Армении выдвигает свои предложения относительно реформы Избирательного кодекса
|Масштабный затор на границе России и Грузии - проблема исключительно техническая, уверяет Сурен Папикян
|Ардшинбанк приступил к обнулению накопленных штрафов-пени по безнадежным кредитам физлиц
|Правительственная делегация во главе с премьер-министром 11 июля отбудет в Брюссель
|АРФД: Угрозы, нависшие над двумя армянскими республиками, с каждым днем становятся все реалистичнее
|Выявлена очередная попытка незаконного оборота наркотических средств, в рамках дела арестованы 6 человек, 3 из которых граждане зарубежных стран
|11 июля в Брюсселе состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана
|В отношении брата Сержа Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, он объявлен в розыск
|Никол Пашинян: одна из важнейших наших политических целей - большая репатриация
|Юрий Джоркаефф пообещал премьер-министру Армении помочь в развитии армянского футбола
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