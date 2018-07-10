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АрмИнфо. Невыполненные налоговые обязательства двух карго компаний - "Саргсян импорт" и "Арм Энд Ман" выросли до 2 млрд 600 млн драмов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Армении.
Месяцем ранее сообщалось, что в Следственном управлении КГД по признакам ч. 2 ст.205 Уголовного кодекса РА возбуждены и расследуются уголовные дела по случаям уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах обществами с ограниченной ответственностью "Саргсян Импорт" и "Арм Энд Ман", занимающихся импортом различных видов товаров из Турции, Китая, государств-членов ЕЭАС, реализацией оптовым и розничным способами, а также экспортом в государства-члены ЕЭАС товаров, импортированных из третьих стран. Тогда по предварительным подсчетам, нанесенный государству ущерб в виде недоплаченных налогов оценивался в размере 2 млрд драмов.
Далее следствием было установлено, что реальные владельцы "Саргсян Импорт" и "Арм Энд Ман" Карлен Мкртчян и Баграт Навоян, воспользовавшись предоставленной им привилегией по импорту товаров и их дальнейшему таможенному оформлению, по низкой таможенной стоимости в течение ряда лет занимались импортом товаров Турции, Китая, государств-членов ЕЭАС.
Тем временем, реальными собственниками импортируемых товаров являлись различные физлица и организации, которые перевозку и таможенное оформление своих товаров осуществляли через указанные компании на основании представленных им привилегий. Выяснилось, что Карлен Мкртчян деятельность "так называемых карго компаний" организовывал не только посредством ООО "Арм Энд Ман", но и компаний "Девять друзей", "Четверо друзей", "Ховарт", "Эд экспорт" и "Мар трейд".
На основе полученных сведений, КГД провел перерасчет причиненного государству ущерба. В результате ущерб, нанесенный государству по итогам деятельности компаний "Девять друзей", "Четверо друзей", "Ховарт", "Эд экспорт" и "Мар трейд" составил 600 млн драмов.
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|Кочарян: Насколько мне известно, армейские подразделения 1 марта 2008 года не применяли оружие и не участвовали в столкновениях с последователями оппозиции
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|Демократическая партия Армении выдвигает свои предложения относительно реформы Избирательного кодекса
|Масштабный затор на границе России и Грузии - проблема исключительно техническая, уверяет Сурен Папикян
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|Правительственная делегация во главе с премьер-министром 11 июля отбудет в Брюссель
|АРФД: Угрозы, нависшие над двумя армянскими республиками, с каждым днем становятся все реалистичнее
|Выявлена очередная попытка незаконного оборота наркотических средств, в рамках дела арестованы 6 человек, 3 из которых граждане зарубежных стран
|11 июля в Брюсселе состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана
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