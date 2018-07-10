Вторник, 10 Июля 2018 19:51

АрмИнфо. Невыполненные налоговые обязательства двух карго компаний - "Саргсян импорт" и "Арм Энд Ман" выросли до 2 млрд 600 млн драмов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Армении.

Месяцем ранее сообщалось, что в Следственном управлении КГД по признакам ч. 2 ст.205 Уголовного кодекса РА возбуждены и расследуются уголовные дела по случаям уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах обществами с ограниченной ответственностью "Саргсян Импорт" и "Арм Энд Ман", занимающихся импортом различных видов товаров из Турции, Китая, государств-членов ЕЭАС, реализацией оптовым и розничным способами, а также экспортом в государства-члены ЕЭАС товаров, импортированных из третьих стран. Тогда по предварительным подсчетам, нанесенный государству ущерб в виде недоплаченных налогов оценивался в размере 2 млрд драмов.

Далее следствием было установлено, что реальные владельцы "Саргсян Импорт" и "Арм Энд Ман" Карлен Мкртчян и Баграт Навоян, воспользовавшись предоставленной им привилегией по импорту товаров и их дальнейшему таможенному оформлению, по низкой таможенной стоимости в течение ряда лет занимались импортом товаров Турции, Китая, государств-членов ЕЭАС.

Тем временем, реальными собственниками импортируемых товаров являлись различные физлица и организации, которые перевозку и таможенное оформление своих товаров осуществляли через указанные компании на основании представленных им привилегий. Выяснилось, что Карлен Мкртчян деятельность "так называемых карго компаний" организовывал не только посредством ООО "Арм Энд Ман", но и компаний "Девять друзей", "Четверо друзей", "Ховарт", "Эд экспорт" и "Мар трейд".

На основе полученных сведений, КГД провел перерасчет причиненного государству ущерба. В результате ущерб, нанесенный государству по итогам деятельности компаний "Девять друзей", "Четверо друзей", "Ховарт", "Эд экспорт" и "Мар трейд" составил 600 млн драмов.