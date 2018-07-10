Вторник, 10 Июля 2018 19:50

АрмИнфо. <Я против развития горнодобывающей отрасли в Армении в подобных больших объемах>, - сказал журналистам министр охраны природы РА Эрик Григорян.

Он пояснил, что в долгосрочной перспективе развитие горнодобывающей отрасли в больших объемах не перспективно и не оправдано, поскольку Армения является одним из глобальных природоохранных центров в мире с точки зрения своего биоразнообразия и богатства природных ресурсов.

По словам министра, госинспекция по охране недр и недропользованию начала предварительные проверки Амулсарского проекта, которые продлятся в течение 10 рабочих дней. <Исследование пройдет по нескольким компонентам: как по экологической части, так и затронет документы>, - заметил он.

Э. Григорян подчеркнул, что все процессы осуществляются в рамках законодательства во избежание шагов, которые могут нести правовые, финансовые и репутационные риски для Армении.

Отметим, что порядка трех недель группа протестующих людей блокирует дороги, ведущие к Амулсарскому месторождению, в связи чем строительные работы на месторождении были приостановлены.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.