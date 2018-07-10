Вторник, 10 Июля 2018 19:44

АрмИнфо. В Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело в связи со злоупотреблениями, выявленными в фонде "Мартик".

Согласно информации пресс-службы СК, на основании заявления члена фракции <Елк> Совета старейшин Еревана Анаит Бахшян были подготовлены материалы. В результате, выяснилось, что в течение2008-2017 гг совершенные исполнительным директором фонда административные расходы превысили на 10% общие затраты, причем перерасход средств составил 26 191 377 драмов. "Таким образом, нарушены требования п. 5.5 устава фонда, в результате которого организации нанесен существенный ущерб", - говорится в сообщении ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 214 УК. Ведется предварительное следствие. Предпринимаются следственные и иные процессуальные меры для выяснения всех обстоятельств злоупотребления полномочий со стороны исполнительного директора фонда "Мартик".