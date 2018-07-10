Вторник, 10 Июля 2018 19:42

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пащинян 11-13 июля с рабочим визитом посетит Королевство Бельгия.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в рамках визита Никол Пашинян встретистя с руководителями структур ЕС. Ожидаются также двусторонние контакты с руководителями государств и правительств.

В ходе брюссельского визита Никол Пашинян примет участие во встрече миссии в Афганистане "Решительное содействие" в формате глав государств и правительств стран- членов НАТО и не являющихся членами альянса, которая будет проведена в рамках саммита Северо-атлантического альянса. На встрече премьер-министр Армении выступит с речью. Также состоится встреча премьер-министра с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Запланировано выступление премьер-министра Пашиняна в Фонде Карнеги для широких экспертных кругов. В ходе визита состоится встреча премьер-министра с представителями армянской общины Бельгии.

Миссия НАТО под названием "Решительное содействие" (Resolute Support) начала действовать в Афганистане с 1 января 2015 года после завершения военной стадии операции США и их союзников по альянсу. Армения с 2010 года участвует в международных силах по поддержанию безопасности в Афганистане. В настоящее время армянские миротворцы в составе 131 человека осуществляют оборону контрольно- пропускного пункта военной базы Майк-Cпэнн и прилегающей территории. Все расходы по подготовке и техническому обеспечению контингента миротворческих сил Армении в Афганистане взяла на себя Германия.