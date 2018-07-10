Вторник, 10 Июля 2018 17:34

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян представил видение развития армии в контексте программы правительства, где подчеркнуто, что развитие Вооруженных сил страны в числе приоритетов с точки зрения обеспечения безопасности Республики Армении и Арцаха.

Согласно документу, нестабильная атмосфера в области безопасности Армении, вызовы, стоящие перед государством и обществом и исходящие из этого внешние, в том числе и непосредственно военные угрозы требуют наличия надежной системы обороны. Глава оборонного ведомства отмечает, что в дополнение к инициативной внешней дипломатии, эта система позволяет обеспечить гарантированное, устойчивое и динамичное экономическое развитие Армении и Арцаха; обеспечить физическую безопасности населения Республики Арцах; благоприятные условия для Армении и Арцаха в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а в случае необходимости является залогом выступления с позиции силы. "Конечная цель новой системы обороны - формирование боеспособных и аполитичных Вооруженных сил с всесторонним вовлечением в этот процесс общества. Для формирования подобных ВС необходимы несоразмерные с возможностями Армении средства, которые должны использоваться максимально эффективно и прозрачно, дабы обеспечить полное доверие общества к армии", - отмечается в документе.

Вместе с тем в нем указывается на то, что в программе правительства четко отмечается императив по вопросу изменения отношения к армии и воинской службе, а также подходов по повышению боеспособности и эффективности ВС. Для реализации этой сверх задачи, согласно документу, нужно осуществить когнитивную трансформацию - чувство обязательства заменив на чувство миссии. Тоноян подчеркнул, что это касается всех категорий личного состава армии. Министр обороны выразил убеждение в том, что чувство долга укрепляет в человеке постоянное ожидания указа со стороны вышестоящего, а при невыполнении задачи в случае бездействия, становится культурой для оправдания своего провала, который аргументируется неполучением указаний. При этом он отмечает, что прямо пропорциональная культура формируется при наличии чувства миссии, которая предполагает возложение равной ответственности на всех от рядового до министра обороны при выполнении задачи, и иногда собственная дисциплинированная инициативность может иметь благоприятные последствия стратегического значения. "Согласно этой логике, мы все должны руководствоваться сознанием исторической миссии нашего государства и народа. Любой человек, занимающий руководящую должность, без исключения, должен осознавать, что для того, чтобы наилучшим образом выполнить порученную ему миссию, нужно преуспеть в двух ключевых функциях - руководством подчиненными и показывать это на собственном примере, поощряя людей по заслугам, наказывая по справедливости, ставить четкие задачи и давать разумный набросок их реализации, разрешая дисциплинированную инициативность, одновременно с этим контролируя выполнение задач, не избегая общей ответственности, и наконец, быть терпимымк несущественным ошибкам - это в свою очередь приведет к формированию команды с высокой производительностью, члены которой будут обладать здоровым балансом характера, сознательностью и ответственностью. Второе - ключевая функция, визуальное представление целей, их планирование, приобретение, распределение и контроль за выполнением. В первую очередь нужно осознавать, что человеческий ресурс в Армении ограничен, и следовательно, солдаты и офицеры армянских ВС должны акцентировать внимание не на количественном, а на качественном преобладании. Каждый командир и чиновник должен руководствоваться осознанием эффективного использования людских, материальных, финансовых и других ресурсов для максимально эффективного использования обеспечения государственной и общественной безопасности. Нецелевое, безрезультатное, неэкономичное и неэффективное расходование ресурсов особенно вредно для стран с ограниченными финансовыми возможностями и относительно большими вооруженными силами. Мы все должны понимать, что материально-технические и финансовые ресурсы, предоставляемые обществом Вооруженным силам - это ресурсы, предоставленные нашими гражданами за счет экономии на собственных социальных, образовательных, медицинских и других нуждах, отдавающих приоритет безопасности", - отмечается в документе. Министр обороны подчеркивает, что с этой точки зрения, каждый командир должен осознавать ту высокую ответственность, которую он несет перед родителями за жизнь и благополучие их детей.

С другой стороны, по словам министра обороны, солдат-срочник должен осознавать, что он уже на защите родины и должен морально и физически быть готовым с достоинством нести лишения и трудности воинской службы. Тоноян выразил убеждение, что самая многочисленная и технически оснащенная армия обречена на провал, если в ней нет атмосферы справедливости, консолидации и самоотдачи. "Но эти качества не формируются сами по себе, а зависят от успеха повседневной деятельности по искоренению порочных явлений и укреплению положительных. В армии не должно быть никаких коррупционных проявлений. Коррупция сама по себе является злом в любом аспекте жизнедеятельности государства, но она становится двойной катастрофой в Вооруженных силах и может проявиться неспособностью техники, нехваткой калорий в рационе солдата. Поэтому укрепление моральных устоев в ВС должно быть в центре внимания руководящего состава", - считает Тоноян.

В тоже время он убежден, что для сокращения коррупции в сфере обороны и в Вооруженных силах, а также укрепления моральных устоев необходимо разработать прозрачное материально-техническое управление ресурсами, которое призвано гарантировать эффективное распределение и наращивание потенциала на основе приоритетов стратегии обороны, согласования управленческих и бюджетных решений и программ. "И поскольку, в нынешних условиях безопасности требования ВС в основном будут превышать экономические возможности государства, мы должны полностью устранить влияние личностных интересов в области управления ресурсами. Одним из наиболее важных вопросов для ВС и оборонной системы является выполнение конституционных требований по сохранению политического нейтралитета и обеспечению аполитичности", - говорится в документе.

"Армия должна быть в стороне от возможного незаконного воздействия на политические и электоральные. Военный должен иметь конституционное право на свободное волеизъявление, избегая вовлечения в какие-либо сомнительные процессы. С этой целью в ближайшее время будут разработаны механизмы проведения избирательной кампании в Вооруженных Силах РА, которые будут зафиксированы в новом Избирательном кодексе",- говорится в документе.

Также подчеркивается, что озвучивание проблем в вооруженных силах более широкими слоями общественности, со стороны СМИ и неправительственных организаций будет способствовать нахождению более справедливых и эффективных решений.

Министр также сообщает, что в плане развития ВС в программе правительства будут внесены уточнения. По словам Тонояна, эти документы должны быть не только адаптированы к новым политическим приоритетам и подходам по организации обороны, но и должна быть проведена ревизия проделанной работы и освежены задачи.

Министр подчеркнул, что конечной целью обновленных документов будет укрепление боевых возможностей ВС, повышение их экономической эффективности и переход к режиму сбережений путем достижения общей эффективности в системе обороны.